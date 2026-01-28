Milano-Cortina i sogni di gloria dell’Italia tra freschezza ed esperienza

Il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 è ormai partito. Saranno 196 gli atleti italiani a scendere in pista, un numero che supera di gran lunga le 184 di Torino 2006. L’Italia punta a fare bene, tra giovani talenti e vecchie glorie, sperando di portare a casa più medaglie possibile. La sfida è alle porte, e gli azzurri si preparano a dimostrare il loro valore davanti a un pubblico che sogna già di vederli trionfare.

Il conto alla rovescia è iniziato. Saranno 196 gli atleti azzurri a rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, un record assoluto che supera i 184 di Torino 2006. La delegazione comprende 103 uomini e 93 donne, distribuiti su sedici discipline tra ghiaccio e neve. Numeri che testimoniano la crescita del movimento italiano e le ambizioni di una squadra chiamata a brillare davanti al pubblico di casa. Agli 87 atleti degli sport sul ghiaccio selezionati la scorsa settimana si sono aggiunti oggi i 109 degli sport della neve, cinquantasei uomini e cinquantatré donne.

