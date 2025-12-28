Quando ho scoperto di essere stata adottata sono svenuta È morta mia madre è stato un Natale difficile Michelino? Non guarirà mai del tutto | le confessioni di Paola Caruso

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paola Caruso ha condiviso, a Storie al bivio, il suo vissuto dopo aver scoperto di essere stata adottata, raccontando le emozioni e le difficoltà affrontate in quel momento. In un racconto sincero, ha descritto come questa scoperta abbia influenzato il suo percorso e il rapporto con il passato, offrendo una testimonianza autentica di un’esperienza personale complessa e intima.

“Quando ho scoperto di essere stata adottata sono svenuta”. A Storie al bivio, Paola Caruso ha svelato le sensazioni provate dopo la notizia dell’adozione. Nel salotto di Monica Setta, la showgirl ha raccontato di aver scoperto a 13 anni, tramite una compagna di classe delle medie, di non essere biologicamente figlia dei genitori che l’avevano cresciuta. Caruso ha raccontato di essere svenuta e di avere chiesto delle spiegazioni ai genitori. Davanti alle lacrime del padre, Paola ha deciso di non approfondire la questione, comprendendo il dolore di chi l’ha cresciuta: “Non ho ricordi di adozione, per me loro erano i miei genitori “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

quando ho scoperto di essere stata adottata sono svenuta 200 morta mia madre 232 stato un natale difficile michelino non guarir224 mai del tutto le confessioni di paola caruso

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho scoperto di essere stata adottata sono svenuta. È morta mia madre, è stato un Natale difficile. Michelino? Non guarirà mai del tutto”: le confessioni di Paola Caruso

Leggi anche: Paolo Belli: “Quando ho scoperto di non potere avere figli sono stato male, ma mia moglie mi è stata vicino”

Leggi anche: “Mia madre è morta all’improvviso, quando me l’hanno detto pensavo fosse uno scherzo. Da domenica non riesco a metabolizzare il dolore”: Paola Caruso in lacrime a Verissimo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Barbara Berlusconi: «Ho 5 figli, una squadra di calcetto. Ho scoperto di avere l'ADHD. Io in politica? Mai. Ho creato una Fondazione»; Ho scoperto di essere dislessico a 30 anni. Non saperlo mi ha causato depressione, a parlare il commissario Coliandro. L'importanza di una diagnosi precoce; Barry Manilow ha un tumore a un polmone e dovrà essere operato: “L’ho scoperto in fase precoce”; Barbara Berlusconi: «Dieci anni fa è cominciata la depressione, poi ho scoperto di avere l'Adhd». Cos'è il disturbo e quali sono i sintomi.

“Quando ho scoperto il cancro ho detto di essere stata stupida a non essermi tolta le ovaie ma non è una decisione facile. Oggi non sapete che darei per riavere il ciclo ... - Bianca Balti ha scoperto di avere un cancro ovarico nel 2024 e da allora ha condiviso il suo percorso di cura attraverso i media e i social per essere in qualche modo vicina a chi vive lo stesso. ilfattoquotidiano.it

“Ho scoperto di essere dislessico a 30 anni. Non saperlo mi ha causato depressione”, a parlare il commissario Coliandro. L’importanza di una diagnosi precoce - Giampaolo Morelli, volto noto per il ruolo dell’Ispettore Coliandro e regista con una carriera iniziata nel 1999 con Carlo Vanzina e proseguita con successi come 7 ore per farti innamorare, ha scelto ... orizzontescuola.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.