Paola Caruso ha condiviso, a Storie al bivio, il suo vissuto dopo aver scoperto di essere stata adottata, raccontando le emozioni e le difficoltà affrontate in quel momento. In un racconto sincero, ha descritto come questa scoperta abbia influenzato il suo percorso e il rapporto con il passato, offrendo una testimonianza autentica di un’esperienza personale complessa e intima.

"Quando ho scoperto di essere stata adottata sono svenuta". A Storie al bivio, Paola Caruso ha svelato le sensazioni provate dopo la notizia dell'adozione. Nel salotto di Monica Setta, la showgirl ha raccontato di aver scoperto a 13 anni, tramite una compagna di classe delle medie, di non essere biologicamente figlia dei genitori che l'avevano cresciuta. Caruso ha raccontato di essere svenuta e di avere chiesto delle spiegazioni ai genitori. Davanti alle lacrime del padre, Paola ha deciso di non approfondire la questione, comprendendo il dolore di chi l'ha cresciuta: "Non ho ricordi di adozione, per me loro erano i miei genitori ".

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho scoperto di essere stata adottata sono svenuta. È morta mia madre, è stato un Natale difficile. Michelino? Non guarirà mai del tutto”: le confessioni di Paola Caruso

