Jannik Sinner il dramma in famiglia | La situazione è quella che è

Jannik Sinner ha annunciato che la sua famiglia sta attraversando un momento difficile a causa di problemi di salute di un familiare. La notizia arriva mentre il tennista si prepara a disputare un importante torneo in Europa, restando concentrato sulla sua carriera. La lontananza dalla famiglia, infatti, si fa sentire, soprattutto in questi giorni complicati.

Il ragazzo dietro al campione. Jannik Sinner, in fondo, è ancora molto giovane. Ed essendo un tennista di fama mondiale, viaggia per tutto il globo ed è sempre lontano da casa sua. E la sua famiglia? Il rapporto è cambiato? Si sentono ancora? "Certo che siamo in contatto - ha spiegato il numero due al mondo ai microfoni di Tennis Tv -. D'altronde non ho più 13 anni, non li chiamo tutti i giorni. Abbiamo un rapporto molto rilassato, sia con i miei genitori che con mio fratello" "Ci sono settimane in cui parliamo e ci sentiamo ogni due giorni - ha poi aggiunto Sinner -, ma ci sono anche periodi in cui non ci parliamo per settimane, e anche questo mi sembra normale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner rivela che i suoi genitori, Hanspeter e Siglinde, non lo accompagnano spesso ai tornei perché ormai ha 23 anni e il rapporto tra loro è più disteso.

