Chi è James Duckworth l' avversario di Sinner E quella volta che Jannik s' infuriò | Che caz urli?

James Duckworth è un tennista australiano, attualmente al 88° posto del ranking mondiale. Nato il 27 gennaio 1989, ha raggiunto il suo best ranking di 46 nel 2018. Tra i momenti più discussi della carriera di Sinner, c’è l’episodio in cui l’italiano si infuriò con Duckworth, chiedendo:

James Duckworth da Sydney ha un conto in sospeso da anni col destino. Il tempo di diverse stagioni tennistiche lo hanno scandito per lui le operazioni chirurgiche fra piede destro (tre), gomito (altrettante), spalla (due) e anca (una). Un ricettacolo di interventi che non lo ha risparmiato neanche nel gennaio 2022, proprio mentre spegneva le candeline in ospedale: "Già, non è il modo in cui avevo pianificato di passare questo compleanno" postava rassegnato sui social. Ha sfidato il destino a carte e gli assi non li ha visti quasi mai. Ecco perché stavolta, il giorno dopo il trentaquattresimo compleanno, si gode il primo vero carico di briscola: si chiama Sinner ed è il suo prossimo avversario all’Australian Open. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

James Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

Al secondo turno di Melbourne, Jannik Sinner affronterà l'avversario australiano, che domani compie 34 anni.

