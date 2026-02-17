Italia terribile incendio nel famoso teatro

Nelle prime ore di questa mattina, un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro a Napoli, lasciando a pezzi una delle location più amate della città. Le fiamme hanno incendiato il palcoscenico e le poltrone, costringendo decine di persone a evacuare in fretta. Il fuoco si è diffuso rapidamente, rendendo difficile intervenire subito. Alcuni residenti hanno riferito di aver visto le fiamme salire dal tetto del teatro, che è un punto di riferimento storico nel quartiere Chiaia.

Nelle prime ore di oggi Napoli è stata colpita da un grave episodio che riguarda uno dei suoi luoghi simbolo: un incendio è divampato al Teatro Sannazaro, storica sala teatrale situata nel quartiere Chiaia. L’allarme è stato lanciato all’alba, quando diversi residenti hanno segnalato la presenza di fumo e bagliori provenienti dall’edificio. Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente interessando una parte significativa della struttura. In breve tempo, immagini e segnalazioni hanno iniziato a circolare online, documentando visivamente la portata dell’emergenza e attirando l’attenzione di cittadini e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Un incendio ha colpito il teatro di Napoli nella notte, probabilmente a causa di un corto circuito.

