Italia incendio nel famoso teatro

Un incendio ha colpito il teatro di Napoli nella notte, probabilmente a causa di un corto circuito. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi nel foyer, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere il rogo. Le autorità stanno verificando se ci siano state vittime o feriti tra i lavoratori presenti al momento. Le operazioni di spegnimento continuano ancora, mentre le forze dell’ordine hanno delimitato l’area per le verifiche.

C'è un momento, prima dell'alba, in cui Napoli sembra trattenere il respiro. Le strade sono quasi vuote, le luci ancora tremolano e tutto pare immobile. Poi, all'improvviso, qualcosa spezza quel silenzio: un odore acre, un bagliore, le prime sirene. E in pochi minuti la paura corre più veloce di chiunque. Nel quartiere Chiaia, tra finestre che si aprono di scatto e telefoni che iniziano a registrare, la scena diventa di quelle che non vorresti mai vedere vicino casa. Il fumo si alza, la gente si chiama dai balconi, sui social iniziano a comparire le prime immagini. E l'ansia è una sola: che non sia stato colpito un pezzo di storia.