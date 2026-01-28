Ranking QS | Alma Mater tra le migliori università d' Europa e in Italia è sul podio
Bologna si conferma tra le migliori università d’Europa. L’ateneo di Bologna resta in cima alla classifica, dimostrando ancora una volta la sua forza nel panorama accademico internazionale. La città, nota come la “dotta”, si conferma un punto di riferimento per studi e ricerca, aumentando il suo prestigio anche a livello globale.
Tra i punti di forza dell’ateneo, spicca la 17esima posizione per l'"academic reputation", tra gli indicatori giudicati più importante Bologna si conferma la dotta, appellativo guadagnato grazie al suo antico Ateneo, che ancora una volta svetta tra le migliori università del pianeta. Stavolta Unibo conquista il 17esimo posto in Europa per reputazione accademica. Lo certifica la nuova edizione della classifica internazionale QS World University Rankings - Europe. "L'indicatore "Academic Reputation" è il più rilevante del ranking (vale il 30% del risultato complessivo) e misura la reputazione degli atenei a livello internazionale a partire dalle opinioni di esperti del settore accademico", rivendica in una nota Unibo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
