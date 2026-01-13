Dalla rete 4G alla medicina predittiva | il sottosegretario Butti a Villa Beretta

Il sottosegretario Butti ha visitato il Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute, centro di eccellenza dedicato alla ricerca in medicina riabilitativa. La visita ha messo in evidenza come le innovazioni tecnologiche, dal 4G alla medicina predittiva, possano contribuire al progresso delle terapie riabilitative e migliorare la qualità delle cure. Un’occasione per approfondire il ruolo della tecnologia nel futuro della medicina riabilitativa.

La tecnologia come leva concreta per la medicina riabilitativa del futuro. È questo il filo conduttore della visita istituzionale al Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute (VBRRII), centro di eccellenza dedicato alla ricerca scientifica applicata alla medicina riabilitativa. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Dalla rete 4G alla medicina predittiva: il sottosegretario Butti a Villa Beretta.

