Dalla rete 4G alla medicina predittiva | il sottosegretario Butti a Villa Beretta

Il sottosegretario Butti ha visitato il Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute, centro di eccellenza dedicato alla ricerca in medicina riabilitativa. La visita ha messo in evidenza come le innovazioni tecnologiche, dal 4G alla medicina predittiva, possano contribuire al progresso delle terapie riabilitative e migliorare la qualità delle cure. Un’occasione per approfondire il ruolo della tecnologia nel futuro della medicina riabilitativa.

IPCEI "Tech4Cure": innovazione sostenibile per medicina predittiva e personalizzata - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che la Commissione europea ha approvato l'IPCEI "Tech4Cure", il secondo Importante Progetto di Comune Interesse Europeo nella catena del valore ... ipsoa.it

Medicina predittiva, preventiva e personalizzata. Il 29 novembre a Milano il summit europeo della Epma - Lo scopo è promuovere la nuova concezione della medicina predittiva, preventiva e personalizzata all’interno dell’intero sistema sanitario. quotidianosanita.it

