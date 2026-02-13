Il presidente del Consiglio dell’Unione, Costa, ha deciso di puntare sui fondi privati per favorire la crescita, lasciando da parte l’idea di aumentare salari e domanda interna. Questa scelta si traduce in una riduzione degli investimenti pubblici e in una possibile pressione sui risparmi degli italiani, che rischiano di essere usati per finanziare le strategie europee. La decisione sta facendo discutere tra economisti e cittadini, preoccupati per le conseguenze di questa direzione.

Per crescere bisognerebbe aumentare domanda interna e salari. Invece, come ha detto ieri il presidente del Consiglio dell’Unione Costa, «la priorità è sbloccare i fondi privati». Obiettivo: dirottarli su investimenti rischiosi. La Spagna sta facendo da precursore. Non possono passare sotto silenzio le parole con cui il presidente del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa, ieri ha presentato i lavori del vertice informale dei capi di governo dei 27 Stati membri: «La vera priorità è sbloccare i fondi privati, mobilitare i nostri risparmi per investire nelle nostre aziende e creare un ecosistema di investimento più dinamico e vivace». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le mani dei leader Ue sui nostri risparmi

Approfondimenti su mani leader

Le notizie di oggi in Ucraina riguardano i dubbi sui droni presuntamente indirizzati contro la residenza di Putin, le discussioni tra i leader dell’UE e i dati sulle perdite militari russe, stimati in circa 350.

Mentre a Francoforte e Washington si preparano i primi tagli ai tassi, dall’altra parte del mondo si gioca una partita che cambia tutto.

Ultime notizie su mani leader

Argomenti discussi: Roadmap a marzo: così i leader Ue accelerano per completare il mercato unico; La violenza è colpa dei leader democratici e dei manifestanti pagati; S'è svuotata la farmacia del mondo. L'Europa ha perso un primato e sviluppato una dipendenza (di A. Mauro); Genoa-Napoli 2-3, grande carattere ma troppi errori: Buongiorno torni leader.

Non riesce a sfondare e ripiega placido in schiena del leader, sino a scoprirsi per l'ultimo giro di pista e agire in percussione tutta strada fino a debellare le resistenze dell'avversario e scappare verso il successo, comodo, nelle mani del solito scatenato Cresce - facebook.com facebook

Milan, Rabiot sempre più leader. A Torino si mangiano le mani: tanti rimpianti visto il livello di Koopmeiners #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com