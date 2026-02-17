Investimenti sostenibili | Carmignac vede opportunità in storage acqua e AI

Carmignac punta su investimenti sostenibili perché vede grandi opportunità nel settore dello storage energetico, nella gestione delle risorse idriche e nell’intelligenza artificiale. Di recente, la società ha annunciato di voler destinare risorse significative a questi ambiti, anche grazie alla crescente domanda di soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale.

Investimenti sostenibili: Carmignac individua nuove frontiere in storage energetico, gestione dell’acqua e AI. La finanza sostenibile è in evoluzione, abbandonando un approccio basato principalmente su criteri etici per abbracciare un’analisi più ampia e integrata. Carmignac, società francese di asset management con circa 41 miliardi di euro in gestione, delinea un nuovo scenario per il 2026, puntando su settori chiave come lo storage energetico, la gestione delle risorse idriche e la governance dell’intelligenza artificiale. L’Europa si distingue per la chiarezza normativa, mentre la Cina guida la riduzione dei costi delle tecnologie pulite.🔗 Leggi su Ameve.eu

