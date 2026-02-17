Inter emergenza a Bodo | Calhanoglu e Frattesi restano a Milano

Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi non partiranno con l’Inter per la partita contro il BodoGlimt, perché sono rimasti a Milano. La decisione è stata presa dopo che entrambi hanno accusato problemi fisici durante gli allenamenti, rendendo impossibile il loro impiego nella trasferta in Norvegia. La squadra nerazzurra affronta così una sfida importante senza due dei suoi principali centrocampisti.

L’ Inter di Cristian Chivu perde due pedine fondamentali per la trasferta di BodoGlimt. Secondo quanto raccolto dalla redazione di serieagoal.it, Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi non sono partiti con la squadra a causa di problemi fisici di differente natura emersi nelle ultime ore. Il regista turco, reduce dal rientro lampo contro la Juventus dopo il lungo stop per la lesione al polpaccio, ha accusato un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra. Lo staff medico ha optato per l’esclusione precauzionale onde evitare ricadute che ne comprometterebbero il finale di stagione. Situazione diversa per Davide Frattesi, bloccato da una severa sindrome gastrointestinale accompagnata da stati febbrili. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

