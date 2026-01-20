InsideWar analizza l'importanza strategica dell’Artico per gli Stati Uniti, con particolare attenzione alle nuove tecnologie come i pontoni galleggianti per la Cina. La Groenlandia rappresenta solo una parte di una più ampia strategia statunitense, che si adatta ai cambiamenti geopolitici della regione. Oltre alle influenze di Cina e Russia, ci sono altri elementi chiave che influenzano l’evoluzione delle politiche e delle presenza internazionale in quest’area.

La Groenlandia è solo un tassello della politica statunitense per l’ Artico. Sappiamo infatti che Washington ha da tempo cambiato la sua strategia artica in funzione dei mutamenti dello scenario politico internazionale, e in questo non c’entra solamente la maggiore presenza cinese o russa bensì un fattore spesso dimenticato. Volete sapere di cosa si tratta? Nel numero 58 di InsideWar, la newsletter di Insideover, vi raccontiamo quelle che sono le vere finalità di Washington oltre al più ampio recupero della dottrina Monroe. Per Osservatorio PLA vi raccontiamo le ultime mosse della Repubblica Popolare Cinese per quanto riguarda un possibile attacco a Taiwan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideWar – L’importanza dell’artico per gli USA le nuovi pontoni galleggianti per la Cina

Leggi anche: Protetto: L’importanza dell’Artico per gli US | Osservatorio PLA

Non solo Groenlandia: Svalbard e i tesori dell'Artico al centro della sfida Usa, Cina e RussiaL’Artico sta diventando un punto focale nelle strategie delle grandi potenze mondiali.