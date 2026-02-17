Inside racconta i Vicini da Incubo
Giulio Golia presenta questa sera su Italia 1 un nuovo episodio di Inside, lo spin-off delle Iene, dedicato ai Vicini da Incubo. La trasmissione si concentra sulle tensioni tra vicini di casa, spesso causate da rumori molesti o dispute di confine. Questa puntata approfondisce alcune storie di convivenze difficili, con testimonianze dirette e immagini esclusive.
Le Iene tornano a presidiare il martedì di Italia 1 con un nuovo appuntamento di Inside, lo spin-off condotto questa sera, martedì 17 febbraio, da Giulio Golia e dedicato ai Vicini da Incubo. Anticipazioni e ospiti del 17 febbraio 2026. La nuova puntata, scritta da Francesca Di Stefano, accende i riflettori sulle tensioni e i conflitti che possono nascere tra le mura di casa, quando la convivenza si trasforma in scontro. Un viaggio nelle storie di vicinato più turbolente, dove un banale litigio può degenerare in un’escalation di accuse, ripicche e dispetti. Dalle questioni territoriali ai rumori molesti, dai dissapori condominiali ai pretesti più insignificanti, la quotidianità può incrinarsi fino a trasformarsi in un vero e proprio incubo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
