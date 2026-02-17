Le Iene Inside torna su Italia 1 con Vicini da incubo

Le Iene Inside torna su Italia 1 perché il programma vuole approfondire storie di cronaca e attualità. Martedì 17 febbraio, alle 21:20, il pubblico può seguire il nuovo episodio intitolato “Vicini da incubo”. La puntata si concentrerà su vicende di vicinato difficili, con testimonianze e interviste esclusive.

Martedì 17 febbraio nuovo appuntamento con Le Iene e il suo spin-off Le Iene Inside, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Giulio Golia, che guiderà una puntata interamente dedicata al delicato tema dei "Vicini da incubo". Quando la convivenza diventa conflitto. La nuova puntata, scritta da Francesca Di Stefano, punta i riflettori sulle tensioni che possono nascere tra le mura di casa, quando la quotidianità si incrina e la convivenza si trasforma in scontro aperto. Dai rumori molesti alle questioni territoriali, dai dissapori condominiali ai pretesti più banali, un semplice litigio può degenerare rapidamente in un'escalation fatta di accuse, ripicche e dispetti.