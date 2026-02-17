Industria cartaria | Turboden installa la pompa di calore più grande al mondo -19.000 tonnellate di CO? all’anno

Turboden ha installato la più grande pompa di calore al mondo presso lo stabilimento Delfort, causando una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Questo nuovo impianto, che utilizza tecnologia all’avanguardia, permette di abbattere le emissioni di circa 19.000 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. La pompa di calore, lunga 30 metri e pesante oltre 100 tonnellate, rappresenta un passo avanti per l’industria cartaria italiana.

Bbm, l’impegno per l’ambiente diventa risorsa: 35 tonnellate di Co2 in meno e siti energicamente più autosufficientiBBM Service, con sede a San Pellegrino Terme e Lenna, ha ridotto le emissioni di CO2 di 35 tonnellate nel 2025, conseguendo anche una diminuzione del 20% nell’acquisto di energia dalla rete e coprendo il 25% del proprio fabbisogno elettrico con un impianto fotovoltaico.

A Natale inquiniamo di più, 80mila tonnellate di rifiuti e +130% emissioni di CO?

