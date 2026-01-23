Bbm l’impegno per l’ambiente diventa risorsa | 35 tonnellate di Co2 in meno e siti energicamente più autosufficienti

BBM Service, con sede a San Pellegrino Terme e Lenna, ha ridotto le emissioni di CO2 di 35 tonnellate nel 2025, conseguendo anche una diminuzione del 20% nell’acquisto di energia dalla rete e coprendo il 25% del proprio fabbisogno elettrico con un impianto fotovoltaico. Questi risultati dimostrano come l’impegno ambientale possa tradursi in risorse concrete e sostenibilità aziendale.

Trentacinque tonnellate di CO2 risparmiate, una riduzione del 20% nell'acquisto di energia dalla rete nazionale e la capacità di coprire il 25% del fabbisogno elettrico totale aziendale grazie all'impianto fotovoltaico: sono i numeri registrati nel 2025 dalla BBM Service, realtà con sede a San Pellegrino Terme e Lenna che opera nel settore dell'imbottigliamento e del confezionamento. Già in passato, l'azienda aveva dato prova di una visione pionieristica installando a San Pellegrino un impianto fotovoltaico. Questa infrastruttura era un asset strategico che permetteva di auto-consumare l'85% dell'energia autoprodotta, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e stabilizzando i costi operativi.

