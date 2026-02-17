Il Barcellona ha perso il derby catalano a Girona, causando rabbia tra i tifosi e il cambio al vertice della classifica. I blaugrana hanno sprecato un rigore con Yamal e non sono riusciti a sfruttare il gol di Cubarsi nel primo tempo, lasciando spazio al Real Madrid di prendere il comando.

Il Barcellona tira e spreca, conferma le gravi lacune difensive e perde il derby catalano col Girona lasciando la vetta della Liga al Madrid che il 3 gennaio aveva 4 lunghezze di ritardo e ora ne ha 2 di vantaggio. A Montilivi è finita 2-1 con grandi polemiche per la rete della vittoria segnata all’86’ da Fran Beltran in un’azione viziata da un pestone del ‘Diablito’ Echeverri su Koundé. Nessun fischio, nessuna revisione e Barcellona infuriato. Solo venerdì scorso il club blaugrana aveva inviato una lettera di proteste formali alla Federazione per lamentarsi dei torti arbitrali. Il Barça può avere le sue ragioni ma deve anche riflettere su diversi peccati capitali: sprechi nell’area rivale, distrazioni dietro con Joan García che se n’è andato col premio di migliore in campo per una serie di miracoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incredibile, derby catalano al Girona: il Barça perde, si infuria con l'arbitro e cede il primato al Real

Il Barcellona ha subito una sconfitta pesante contro l’Atletico Madrid, con un punteggio di 4-0, durante la semifinale di andata di Copa del Rey, giovedì notte.

Il Barcellona ha subito una sconfitta pesante per 4-0 contro l’Atletico Madrid, evento che ha lasciato i tifosi senza parole e ha complicato il cammino verso la finale di Copa del Rey.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.