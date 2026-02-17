Incredibile derby catalano al Girona | il Barça perde si infuria con l' arbitro e cede il primato al Real
Il Barcellona ha perso il derby catalano a Girona, causando rabbia tra i tifosi e il cambio al vertice della classifica. I blaugrana hanno sprecato un rigore con Yamal e non sono riusciti a sfruttare il gol di Cubarsi nel primo tempo, lasciando spazio al Real Madrid di prendere il comando.
Il Barcellona tira e spreca, conferma le gravi lacune difensive e perde il derby catalano col Girona lasciando la vetta della Liga al Madrid che il 3 gennaio aveva 4 lunghezze di ritardo e ora ne ha 2 di vantaggio. A Montilivi è finita 2-1 con grandi polemiche per la rete della vittoria segnata all’86’ da Fran Beltran in un’azione viziata da un pestone del ‘Diablito’ Echeverri su Koundé. Nessun fischio, nessuna revisione e Barcellona infuriato. Solo venerdì scorso il club blaugrana aveva inviato una lettera di proteste formali alla Federazione per lamentarsi dei torti arbitrali. Il Barça può avere le sue ragioni ma deve anche riflettere su diversi peccati capitali: sprechi nell’area rivale, distrazioni dietro con Joan García che se n’è andato col premio di migliore in campo per una serie di miracoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Girona-Barcellona (lunedì 16 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby catalano con tanti gol?
Il Barcellona ha subito una sconfitta pesante contro l’Atletico Madrid, con un punteggio di 4-0, durante la semifinale di andata di Copa del Rey, giovedì notte.
Girona-Barcellona (lunedì 16 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Derby catalano con tanti gol?
Il Barcellona ha subito una sconfitta pesante per 4-0 contro l’Atletico Madrid, evento che ha lasciato i tifosi senza parole e ha complicato il cammino verso la finale di Copa del Rey.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Barcellona, ko nel derby catalano con polemica. E cede i 1° posto al Real MadridClamoroso ko del Barcellona nel derby catalano contro il Girona. Va tutto storto alla squadra di Hansi Flick, che si fa ribaltare il vantaggio iniziale. tuttomercatoweb.com
Derby catalano ad alta tensione: Espanyol-Barça infiamma la Liga e apre il dibattito sull’arbitroIl 2026 della Liga si aprirà subito con una partita dal peso specifico enorme. Sabato 3 gennaio, alle 21:00, il palcoscenico del Cornellà-El Prat ospiterà il derby catalano tra Espanyol e Barcelona, ... m.tuttomercatoweb.com
Ancora Inter-Juve: la Serie A, fa una gaffe incredibile! L'account X indonesiano ha postato il full time con un commento (poi modificato) "pro-Inter" dopo il derby d'Italia Che ne pensate Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti - facebook.com facebook
AVVERSARI Sì, NEMICI MAI Un secondo turno degli Australian Open speciale per Sonego e Musetti Il toriense ha commentato così: "Lorenzo ha fatto un 2025 incredibile e in questo 2026 è partito forte" Chi avrà la meglio nel derby azzurro # x.com