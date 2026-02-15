Girona-Barcellona lunedì 16 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Derby catalano con tanti gol?
Il Barcellona ha subito una sconfitta pesante contro l’Atletico Madrid, con un punteggio di 4-0, durante la semifinale di andata di Copa del Rey, giovedì notte. Questa sconfitta sorprende molti, considerando le aspettative positive sui blaugrana, che avevano sperato di mantenere un vantaggio prima della partita di ritorno. La sfida tra Girona e Barcellona, in programma lunedì 16 febbraio 2026 alle 21:00, si presenta ora come un’occasione importante per i catalani di reagire dopo questa batosta. La partita è attesa con grande interesse, soprattutto per la possibilità di vedere molti gol in un
Girona-Barcellona (lunedì 16 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La capolista deve reagire
Espanyol-Girona (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby catalano per iniziare la giornata
Lunedì 16 gennaio 2026 alle 21:00 si affrontano Espanyol e Girona in un derby catalano valido per la prima giornata del ritorno della Liga.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
