Teverina problema sicurezza | Non basta il tutor Servono rotonde a carreggiate più larghe
La strada Teverina è spesso al centro di preoccupazioni legate alla sicurezza, con un elevato numero di incidenti. Recentemente, la Provincia ha annunciato l'installazione di sistemi tutor per il controllo della velocità. Tuttavia, alcuni studiosi e cittadini ritengono che tali misure siano insufficienti e che siano necessarie infrastrutture più adeguate, come rotonde e carreggiate più larghe, per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi di incidenti.
La Teverina al centro dell'attenzione. Teatro di molti incidenti e anche la Provincia nelle settimane scorse aveva ufficializzato l'intervento con l'installazione dei tutor per la velocità. Interventi richiesti anche dal Consorzio obbligatorio Acquarossa per l’urbanizzazione dell’area. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
E’ stato molto partecipato l’incontro pubblico sulla sicurezza stradale svoltosi il giorno 8 gennaio, a Lugnano in Teverina, organizzato dal Comune con la presenza della Polizia stradale di Orvieto e del Capo di gabinetto della Provincia Raffaello Federighi, del - facebook.com facebook
