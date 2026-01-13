Teverina problema sicurezza | Non basta il tutor Servono rotonde a carreggiate più larghe

La strada Teverina è spesso al centro di preoccupazioni legate alla sicurezza, con un elevato numero di incidenti. Recentemente, la Provincia ha annunciato l'installazione di sistemi tutor per il controllo della velocità. Tuttavia, alcuni studiosi e cittadini ritengono che tali misure siano insufficienti e che siano necessarie infrastrutture più adeguate, come rotonde e carreggiate più larghe, per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi di incidenti.

