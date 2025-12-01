Il mondo dello sport ricorda Nicola Pietrangeli | le reazioni

Roma, 1 dicembre 2025 – Negli occhi di chi lo ha conosciuto da vicino, Nicola Pietrangeli non è stato solo il primo grande campione del tennis italiano. La notizia della sua scomparsa, a 92 anni, ha acceso un coro di voci che raccontano un uomo rimasto al centro della vita sportiva del Paese ben oltre i suoi trionfi. Ex compagni, capitani, allenatori, campioni di oggi, dirigenti e istituzioni lo descrivono come un simbolo, una guida silenziosa, un ambasciatore di valori che ha insegnato all’Italia del tennis cosa significa vincere davvero. Barazzutti: “Un ambasciatore di principi e di valori”. Per Corrado Barazzutti, il ricordo è prima di tutto personale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il tennista si è spento all'età di 92 anni: unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo italiano a vincere uno Slam : Ansa/ Stefano Rossi - facebook.com Vai su Facebook

Oltre La Vasca: Storie, Curiosità E News Dal Mondo Dello Sport Della Settimana Vai su X

Nicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano: da Fognini a Binaghi - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. ilmessaggero.it scrive

Binaghi ricorda Pietrangeli: “Il tennis perde il suo simbolo più grande, io perdo un amico” - Personaggi | "Nicola Pietrangeli era molto di più dei record e dei trionfi, era un modo di essere", ha ricordato Angelo Binaghi ... Come scrive msn.com

Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni: è stato il primo italiano a vincere uno Slam - , il primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros (torneo dove riuscì a trionfare anche nel 1960). Da sport.sky.it