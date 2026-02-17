In tanti al Carnevale di Ortona | appuntamento finale domenica 22 con la sfilata dei carri FOTO

Il Carnevale di Ortona ha attirato molte persone martedì, quando si è svolta la tradizionale sfilata dei carri. La folla ha percorso le strade del centro, ammirando le creazioni colorate e fantasiose che hanno riempito la piazza principale. La manifestazione, che si concluderà domenica 22 con la sfilata finale, sta attirando visitatori da tutta la regione.

Grande successo di pubblico lungo il percorso, con entusiasmo soprattutto da parte dei più piccoli, protagonisti di una festa che ha saputo coinvolgere famiglie, scuole e associazioni Grande successo per il Carnevale di Ortona: in tanti hanno partecipato alla sfilata dei carri di martedì. Men in Black, Stampiamo la tradizione, Las Vegas, Madagascar, Alice nel Paese delle Meraviglie, Vespucci, Stranger Things, Super Mario: sono i nomi degli otto carri che nel pomeriggio hanno sfilato per le vie della città, regalando un Carnevale ricco di colori, musica e partecipazione. La sfilata, partita dal piazzale dello Stadio comunale, è stata aperta dal gruppo storico degli sbandieratori “I Farnese”, seguiti dai bambini del Cipí con il gruppo mascherato a tema ambiente.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Maltempo, anche a Ortona rinviata la sfilata dei carri di CarnevaleA causa della pioggia intensa e del vento forte previsto per domani, il Comune di Ortona ha deciso di rinviare la sfilata dei carri di Carnevale.

