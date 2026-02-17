In Grecia, sempre più giovani decidono di avviare la propria attività a causa delle poche opportunità di lavoro stabile. Molti di loro preferiscono creare un’impresa invece di cercare un impiego tradizionale, sperando di trovare maggiore autonomia. Questa tendenza si nota soprattutto tra i giovani tra i 18 e i 25 anni, che si confrontano con un mercato del lavoro difficile e poca sicurezza. Di recente, sono aumentate le richieste di finanziamenti per le nuove imprese, dimostrando una volontà forte di mettersi in gioco.

In Grecia circa un giovane su due dice di voler fondare una startup e lavorare in proprio. Un fenomeno simile si riscontra anche in altri paesi europei, come la Romania, e in particolare dove la situazione dei lavoratori dipendenti non è giudicata soddisfacente dalle nuove generazioni, in termini sia di stipendio sia di equilibrio tra vita e lavoro. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - In Grecia i giovani vogliono lavorare in proprio

Le percezioni sulla mancanza di motivazione tra i giovani di oggi sono spesso ripetute e poco analizzate.

I giovani italiani sono contrari alla leva militare e alla guerra, rifiutando l’idea di arruolarsi in caso di conflitto.

Il bianco il giallo il nero | 4K | Giuliano Gemma | Western | Tomas Milian | Italiano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.