I giovani italiani sono contrari alla leva militare e alla guerra, rifiutando l’idea di arruolarsi in caso di conflitto. Tuttavia, la propaganda bellica si diffonde nelle scuole e nella società civile, influenzando il dibattito pubblico e le percezioni di guerra tra le nuove generazioni, in un contesto europeo sempre più segnato da tensioni e conflitti.

La maggioranza degli adolescenti italiani non si arruolerebbe in caso di guerra, la propaganda bellica però è entrata nelle scuole e nella società civile, in Italia e in tutta Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Orsini (Nove): “Reintrodurre la leva militare? Si usa una retorica morbida per non spaventare gli italiani, ma ci si prepara alla guerra”

Leggi anche: Leva militare, chi deve arruolarsi se l'Italia fosse coinvolta in una nuova guerra: le categorie e i limiti di età, si può rifiutare?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I giovani italiani non vogliono arruolarsi nonostante il martellamento tv: la responsabilità è…; I giovani italiani non vogliono andare in guerra: leva militare e propaganda bellica non convinco i giovani; Italiani disillusi d’Europa, smettono di credere nel futuro e nella genitorialità; Italiani bloccati: ascensore sociale guasto e giovani che scappano. Non solo stipendio, vogliono “un’aria diversa”.

I giovani adesso vogliono contare. L'Italia impari a dare più ascolto - I dati dell’edizione 2023 del Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo ci dicono soprattutto che i giovani italiani vorrebbero scegliere e vorrebbero poter contare, ma forse mai come in questo momento ... avvenire.it

I giovani e la scuola: «Vogliamo diventare cittadini» - Né pessimisti, né catastrofisti, ma neppure completamente soddisfatti; piuttosto attenti valutatori dell’esperienza che hanno vissuto e portatori di istanze di rinnovamento. avvenire.it

Giovani che lasciano l’Italia, tra il 2011 e il 2024 sono stati 630mila: i dati - La quota delle giovani donne che nel 2024 hanno lasciato l’Italia è al 48,1%, in aumento rispetto al 46,6% medio dell'intero periodo, e i valori più alti si registrano nel Nordest con il 50,5%, poi il ... tg24.sky.it