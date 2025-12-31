Il Css inizia l' anno con Filippo Timi e i The Black Blues Brothers

Da udinetoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Css apre il 2024 con Filippo Timi e i The Black Blues Brothers, offrendo un evento speciale dedicato ai più piccoli. Un’occasione per condividere momenti di ascolto, gioco e scoperta, all’insegna della semplicità e della qualità. Un’iniziativa pensata per coinvolgere bambini e famiglie, promuovendo la cultura attraverso uno spettacolo accessibile e coinvolgente.

Il Css inaugura il nuovo anno con un inedito spettacolo, dedicato alle bambine e ai bambini, all’insegna dell’ascolto, del gioco e dello stupore. ContattoTIG in famiglia propone sabato 3 gennaio alle ore 17, al Teatro San Giorgio di Udine, Dorita CosaSenti, spettacolo scritto e interpretato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

il css inizia l anno con filippo timi e i the black blues brothers

© Udinetoday.it - Il Css inizia l'anno con Filippo Timi e i The Black Blues Brothers

Leggi anche: Al Politeama The Black Blues Brothers

Leggi anche: The Black Blues Brothers, Natale gratis a teatro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.