Il Css inizia l' anno con Filippo Timi e i The Black Blues Brothers

Il Css apre il 2024 con Filippo Timi e i The Black Blues Brothers, offrendo un evento speciale dedicato ai più piccoli. Un’occasione per condividere momenti di ascolto, gioco e scoperta, all’insegna della semplicità e della qualità. Un’iniziativa pensata per coinvolgere bambini e famiglie, promuovendo la cultura attraverso uno spettacolo accessibile e coinvolgente.

Il Css inaugura il nuovo anno con un inedito spettacolo, dedicato alle bambine e ai bambini, all'insegna dell'ascolto, del gioco e dello stupore. ContattoTIG in famiglia propone sabato 3 gennaio alle ore 17, al Teatro San Giorgio di Udine, Dorita CosaSenti, spettacolo scritto e interpretato.

