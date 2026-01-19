La misura più educativa è rimpatriare lo straniero che non rispetta le leggi

La soluzione più efficace per favorire l’inclusione è garantire rispetto delle leggi attraverso un rimpatrio volontario di chi non le rispetta. La scuola svolge un ruolo fondamentale nell’educare, sottolineando che ogni azione ha un costo. È importante trasmettere valori autentici, andando oltre le banalità e affermando con autorevolezza che il rispetto delle regole è alla base di una società civile e giusta.

