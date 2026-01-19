La misura più educativa è rimpatriare lo straniero che non rispetta le leggi

La soluzione più efficace per favorire l’inclusione è garantire rispetto delle leggi attraverso un rimpatrio volontario di chi non le rispetta. La scuola svolge un ruolo fondamentale nell’educare, sottolineando che ogni azione ha un costo. È importante trasmettere valori autentici, andando oltre le banalità e affermando con autorevolezza che il rispetto delle regole è alla base di una società civile e giusta.

La scuola è già molto inclusiva, ora sia pure autorevole. E insegni che fare il male costa. Dicono tutti la stessa cosa, ripetono a pappagallo le stesse banalità. Silvia Salis, sindaco di Genova, sostiene che per farla finita con la violenza dei maranza accoltellatori si debba ascoltare il disagio dei ragazzi e «potenziare l’educazione sessuo-affettiva». Patrizia Imperato, procuratore minorile a Napoli, afferma che si devono versare «più fondi al sociale». Walter Veltroni sul Corriere della Sera chiama in causa «il male di vivere adolescenziale» e spiega che il disagio sociale «non si risolve soltanto inasprendo le pene». 🔗 Leggi su Laverita.info

