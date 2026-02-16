Ravenna spunta il precompilato per le visite anti-rimpatrio Ma De Pascale difende i medici

A Ravenna, sei medici infettivologi sono sotto inchiesta perché avrebbero falsificato certificati per evitare il rimpatrio di alcuni migranti irregolari, secondo un’indagine dei pubblici ministeri Barberini e Scorza. La scoperta ha portato alla pubblicazione di un modulo precompilato per le visite anti-rimpatrio, scatenando le polemiche. De Pascale difende i medici, sottolineando l’importanza del loro ruolo e chiedendo di non mettere in discussione la loro professionalità.

Non toccate i camici rossi. La sinistra fa quadrato intorno ai medici delle visite anti-rimpatrio. A Ravenna, secondo un'indagine condotta dai pm Daniele Barberini e Angelo Scorza, sei infettivologi avrebbero falsificato più di qualche certificato per non far rimpatriare dei migranti irregolari. Un qualcosa che, qualora dovesse essere confermato, dovrebbe essere condannato a prescindere, però, diventa motivo di "scontro politico" o peggio di "rilancio" per un campo largo privo di argomenti. Dopo la difesa incondizionata del primo cittadino della città romagnola, Alessandro Barattoni, che se la prende col vicepremier Salvini solo perché ha utilizzato il termine «vergogna», anche Michele De Pascale, governatore dell'Emilia Romagna, bacchetta la maggioranza.