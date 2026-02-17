Il vero nemico del cuore non sono i carboidrati ma i cibi sbagliati

Un nuovo studio ha messo in discussione l’idea che i carboidrati siano il vero nemico del cuore, dimostrando che sono invece i cibi sbagliati a causare problemi cardiovascolari. La ricerca, durata dieci anni e coinvolgendo quasi 200.000 persone, ha rilevato che evitare alimenti poco salutari come snack zuccherati e cibi pronti può fare la differenza per la salute del cuore. Da anni si discuteva se fosse meglio ridurre i carboidrati o i grassi, ma i risultati più recenti puntano su scelte alimentari più attente e consapevoli.

Per anni il dibattito si è concentrato su una domanda semplice: meglio ridurre i carboidrati o i grassi per proteggere il cuore? Ora un ampio studio decennale su quasi 200.000 adulti suggerisce che la vera risposta potrebbe essere un'altra. Non conta solo quanto si taglia, ma soprattutto cosa si mette nel piatto. La ricerca indica che sia le diete a basso contenuto di carboidrati sia quelle a basso contenuto di grassi possono ridurre il rischio di malattie cardiache. Ma solo quando privilegiano alimenti di qualità, come cereali integrali, prodotti vegetali e grassi sani. Quando invece sono costruite su carboidrati raffinati, cibi ultra-processati e grassi animali, il rischio cardiovascolare aumenta.