Il sindaco Paolo Michelini ha dichiarato che la frana, avvenuta questa mattina, rappresenta un problema serio, innescato dalle intense piogge degli ultimi giorni. Michelini ha aggiunto che bisogna intervenire subito per evitare che il fronte si allarghi, mettendo a rischio altre zone della città. Sul luogo dell’incidente, le forze dell’ordine stanno già lavorando per contenere i danni e limitare i disagi alla circolazione.

“E’ un grosso problema – ha dichiarato il sindaco Paolo Michelini, subito giunto sul posto della frana – sia per una questione di sicurezza che per i disagi che creerà alla viabilità interna. Abbiamo un progetto in corso con la Provincia, già in essere da qualche anno, per la messa in sicurezza e la riqualificazione di questo tratto di strada le cui tempistiche però sono lunghe anche per la reperibilità dei fondi necessari ai lavori da eseguire, circa 5 milioni di euro. A questo punto sono lavori da considerare come massima urgenza, per frenare ulteriori movimenti franosi che potrebbero aggravare ancora di più la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco: "Bisogna evitare che il fronte si allarghi"

