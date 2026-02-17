Il sindaco | Bisogna evitare che il fronte si allarghi
Il sindaco Paolo Michelini ha dichiarato che la frana, avvenuta questa mattina, rappresenta un problema serio, innescato dalle intense piogge degli ultimi giorni. Michelini ha aggiunto che bisogna intervenire subito per evitare che il fronte si allarghi, mettendo a rischio altre zone della città. Sul luogo dell’incidente, le forze dell’ordine stanno già lavorando per contenere i danni e limitare i disagi alla circolazione.
“E’ un grosso problema – ha dichiarato il sindaco Paolo Michelini, subito giunto sul posto della frana – sia per una questione di sicurezza che per i disagi che creerà alla viabilità interna. Abbiamo un progetto in corso con la Provincia, già in essere da qualche anno, per la messa in sicurezza e la riqualificazione di questo tratto di strada le cui tempistiche però sono lunghe anche per la reperibilità dei fondi necessari ai lavori da eseguire, circa 5 milioni di euro. A questo punto sono lavori da considerare come massima urgenza, per frenare ulteriori movimenti franosi che potrebbero aggravare ancora di più la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Bimbo morto un anno fa in Egitto, il papà di Mattia: “Nulla è cambiato ma bisogna evitare che accada ancora”
Chivu Inter, ora la missione è evitare i playoff: c’è una cosa che bisogna ancora imparare…Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il sindaco: Bisogna evitare che il fronte si allarghi; L’intervista al candidato sindaco Costantini (centrosinistra): Fiducioso sul voto, Pescara ha bisogno di una nuova visione; Dimissioni di Basile, the day after: cosa succederà adesso; Le dimissioni per evitare la sfiducia a Basile con il voto di uno dei nostri VIDEO.
Massimo D’Alema: «Il governo è ostile a tutte le grandi città. Bisogna evitare che La Russa vada al Quirinale»L’ex presidente del Consiglio a Bologna in visita alla mostra dedicata all'ex sindaco Zangheri: «Al referendum voto no, c’è l’esigenza di una riforma garantista, non di creare un corpo separato di pm» ... corrieredibologna.corriere.it
Rovesci e temporali, il sindaco di Agrigento: Allerta giallaAGRIGENTO – Il sindaco Francesco Miccichè ha avvisato la cittadinanza di un’allerta gialla da mezzanotte e fino alle 24 di domani, lunedì 9 febbraio. Il rischio riguarda rovesci o temporali. livesicilia.it
L’appello del sindaco al Pd: “La destra li ha scelti e li finanzia per parlare male della città: bisogna reagire” - facebook.com facebook