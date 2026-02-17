Il segreto meglio custodito delle star per uno styling finto casual

La tendenza delle star a sfoggiare look apparentemente semplici nasconde un trucco ben studiato. Molti attori e influencer scelgono capi di alta moda e accessori di marca, anche quando sembrano indossare abiti casual. Un esempio concreto è l’uso di magliette oversize e sneakers di lusso, che spesso vengono abbinati con cura per ottenere un risultato naturale ma sofisticato.

La cera in polvere per capelli uomo? Un must per le celeb. Da Timothée Chalamet a Ryan Gosling fino a Harry Styles e Zayn Malik, non sono pochi gli attori e i cantanti per i quali è diventato nel tempo un prodotto "mai più senza". Lo usano per dare maggiore volume alle chiome come per creare quell'effetto finto spettinato – in realtà studiatissimo nei dettagli – che va tanto di moda. Insomma, dietro molte delle acconciature impeccabili che vedi sui red carpet c'è la cera in polvere per capelli uomo, un alleato spesso troppo sottovalutato.