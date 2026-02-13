Jacy Jayne debutta alla Royal Rumble | il segreto meglio custodito del wrestling

Jacy Jayne ha fatto il suo debutto alla Royal Rumble, sorprendendo il pubblico con una performance che nessuno si aspettava. La wrestler, nota principalmente per il suo ruolo nelle tag team, è entrata nella battaglia reale inaspettatamente, rivelando un nuovo lato della sua carriera. La sua partecipazione, finora mantenuta segreta, ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto perché si trattava di un debutto in una delle più grandi serate del wrestling femminile.

Un profilo inatteso e decisivo ha caratterizzato la preparazione di una delle anticipazioni più attese del Wrestling: la partecipazione di Jacy Jayne alla Women’s Royal Rumble. L’atleta di NXT ha rivelato quanto complessa sia stata la gestione della riservatezza, con misure mirate a proteggere l’elemento sorpresa e a controllare ogni dettaglio logistico e mediatico prima dell’ingresso nello show. Il debutto di Jacy Jayne è avvenuto come partecipante numero 24 nel Women’s Royal Rumble. Dietro le quinte, la WWE ha implementato un sistema di protezione che ha coinvolto replicazioni di itinerari e una presenza sui social notevolmente ristretta, al fine di evitare qualsiasi fuga di notizie prima dell’evento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo il Royal Rumble di quest’anno, il mondo del wrestling si prepara a nuovi sviluppi.

Durante lo speciale New Year’s Evil, Jacy Jayne ha riconfermato il titolo di NXT Women’s Championship, sconfiggendo Kendal Grey.

