Il priore di Camaldoli spegne i social ai monaci | Cercate Dio non film su Netflix

Il priore di Camaldoli ha deciso di spegnere i social ai monaci perché vuole che si concentrino sulla ricerca di Dio, non sulla visione di film su Netflix. La scelta deriva dalla volontà di ridurre le distrazioni e favorire la vita spirituale. Di recente, ha distribuito tra i monaci un messaggio diretto, invitandoli a lasciare i dispositivi digitali e a riscoprire il silenzio delle foreste del Casentino.

Nel cuore delle foreste del Casentino, dove il silenzio è parte integrante della vita quotidiana, il priore dell’eremo di Camaldoli ad Arezzo ha rivolto ai monaci un “precetto” chiaro: evitare social media e piattaforme streaming come Netflix. La motivazione? Le loro stanze (chiamate celle) sono luoghi di preghiera, non spazi di intrattenimento. Padre Matteo Ferrari, priore generale della congregazione camaldolese, ha affrontato il tema in una lunga lettera pubblicata su Facebook, dove sottolinea come le tecnologie digitali siano spesso progettate per «catturare l’attenzione e generare dipendenza».🔗 Leggi su Open.online

