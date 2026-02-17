Il priore dell’eremo di Camaldoli, Dom Ferrari, ha deciso di vietare ai monaci di usare social e streaming, sostenendo che il loro tempo deve essere dedicato alla preghiera. La scelta nasce dalla volontà di mantenere la concentrazione spirituale lontana dalle distrazioni digitali. Dom Ferrari ha commentato che le piattaforme online sono utili per il lavoro, ma non per la vita monastica, e ha ricordato che i monaci sono ricercatori di Dio, non esperti di cinema o social network.

Prova a spegnere le piccole luci nell'eremo di Camaldoli (Arezzo), non quelle delle candele, ma gli schermi di computer e telefonini nelle celle dei monaci che nella notte guardano film in streaming o chattano sui social network. È il tentativo del priore generale della Congregazione camaldolese dell’ordine di San Benedetto, Dom Matteo Ferrari, che invita i suoi monaci a mantenere uno stile di vita sobrio, nel regno del silenzio e del raccoglimento., Il rapporto tra social, piattaforme di streaming e vita religiosa è al centro di una lettera scritta da dom Matteo Ferrari e rivolta ai responsabili delle articolazioni della comunità: priori, priori locali, priori amministratori, vicepriori, responsabili delle residenze, maestri dei novizi e dei professi semplici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, il priore dell'eremo di Camaldoli vieta social e streaming ai monaci

Social e film in streaming “creati per dare dipendenza”. L’abate di Camaldoli ai giovani monaci: fatene a menoL’abate di Camaldoli, domenico Martini, ha detto ai giovani monaci che i social e i film in streaming sono stati “pensati per creare dipendenza”.

"Spegnete i computer nelle celle". Camaldoli, il priore frena i socialIl priore di Camaldoli, per ridurre le distrazioni tra i monaci, ha deciso di spegnere i computer nelle celle.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.