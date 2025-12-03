Manfredini, l’ex centrocampista: Scudetto e Viareggio con la Primavera. Trapattoni non amava i giovani, ma Del Piero era già di un altro livello. Christian Manfredini, ex centrocampista di Lazio e Chievo, ha ripercorso la sua carriera in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il suo inizio fu alla Juventus, che lo chiamò quando aveva appena 13 anni. Manfredini ha raccontato che i suoi genitori gli avevano sempre dato la serenità di poter decidere, ma l’impatto con la Juventus fu forte. Sua madre disse subito di no al trasferimento, ma poi si convinse, in quello che Manfredini definisce il secondo atto di amore nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Manfredini torna sul suo passato alle giovanili della Juve: «Del Piero era già di un altro livello, il massimo è stato allenarmi con la prima squadra». Poi il commento su Trapattoni