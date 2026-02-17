Il papa torna a casa ma è una casa diversa

Papa Francesco torna alla residenza ufficiale, ma questa volta in un ambiente completamente rinnovato. Dopo i lavori di ristrutturazione, la camera da letto è stata spostata al primo piano, una modifica che ha attirato l’attenzione di molti. La nuova disposizione crea un’atmosfera diversa rispetto al passato, con uno spazio più luminoso e arioso. La decisione di cambiare il layout nasce dalla volontà di rendere gli spazi più funzionali e confortevoli per il pontefice.

Leone XIV abiterà nel palazzo apostolico come i predecessori di Francesco, con una differenza vistosa: la collocazione della camera da letto Papa Leone XIV sta per cambiare casa: dal palazzo del Santo Uffizio, dove ha vissuto da cardinale e dove è rimasto nei primi mesi di pontificato, andrà a vivere nel palazzo apostolico, collocato alla destra della basilica di San Pietro. Leone XIV non abiterà però nell’appartamento del terzo piano dove normalmente vivono i pontefici, la terza loggia. Ha scelto invece alcuni locali al piano più in alto, tra la loggia e il tetto, i cosiddetti soffittoni, tradizionalmente destinati a segretari e ospiti. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il papa torna a casa, ma è una casa diversa Papa Leone XIV torna a vivere nell’appartamento papale (ma non è una vera casa): ecco perché Papa Leone XIV torna a vivere nell’appartamento papale, un luogo simbolico e ricco di storia all’interno del Vaticano. Papa Leone torna a casa Pronto l'appartamento pontificio Non cancellare quel messaggio: un bimbo torna a casa #storiavera #fedeinDio #shortcristiano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Papa a Ostia: Qui la malavita sfrutta e ferisce, non bisogna cedere alla cultura del sopruso; Si uccide anche con le parole o non rispettando la dignità delle persone; Mons. Gänswein: Con Papa Leone XIV, torna la normalità in Vaticano; La guerra al Papa passa anche dai social: Checchinato e la critica a Leone XIV. Il Papa torna a celebrare il Giovedì Santo a San Giovanni in Laterano, dal 15 febbraio la visita a 5 parrocchie romaneTutte le date delle visite pastorali di Papa Leone XIV a cinque parrocchie di Roma, con gli Esercizi Spirituali quaresimali e le celebrazioni del Triduo Pasquale 2026 ... famigliacristiana.it Il Papa: «Incoraggio tutti a rispettare la tregua olimpica e paralimpica»Il pontefice invita a non ridurre la vita umana «a uno scenario da videogioco» e «rispettare questo strumento di speranza» ... ilsole24ore.com Buongiorno Roma! Indovina un po’ È mercoledì! E quando è mercoledì, succede sempre la stessa cosa: il Farmers Market dell’Azienda Agricola F.lli Papa torna puntuale, con i banchi pieni e il sorriso pronto. Appena raccolta, ancora profumata d facebook