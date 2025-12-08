Papa Leone torna a casa Pronto l' appartamento pontificio
Dopo quasi nove mesi di complesse ristrutturazioni, l'appartamento pontificio al terzo piano del Palazzo Apostolico è finalmente pronto. Mancano solo gli ultimi dettagli, ma fonti autorevoli interpellate da Il Tempo confermano: a gennaio Leone XIV si trasferirà in quello che fino al 28 febbraio 2013, ultimo giorno di pontificato di Papa Benedetto XVI, è stata la casa privata dei Papi. Tutti ricorderanno che, appena eletto, Bergoglio decise di rimanere a vivere a Santa Marta, un ex convento all'interno della Città del Vaticano completamente ristrutturato per volere di Giovanni Paolo II negli anni Novanta da adibirsi all'alloggio dei cardinali durante la Sede Vacante. 🔗 Leggi su Iltempo.it
