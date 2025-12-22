L’ex ballerina ha raccontato i suoi primi, difficili anni in Italia. Ha subito anche la violenza domestica da parte di un compagno: «Sapevano tutti cosa stava succedendo e nessuno diceva niente. Tutti proteggevano lui, mentre per me le conseguenze erano allucinanti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heather Parisi: «Quando sono arrivata in Italia, ho subito una violenza. I miei gemelli hanno fatto homeschooling e sogno un rapporto sereno con tutte le mie figlie»

Leggi anche: Verissimo, Heather Parisi parla del rapporto con le figlie Jacqueline e Rebecca

Leggi anche: “Sono arrivata in Italia e sono stata violentata. Soffrivo di bulimia, mangiavo tantissimo e poi vomitavo: sono arrivata a pesare 42 chili”. Le confessioni di Heather Parisi a Verissimo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Heather Parisi a Verissimo: Ho conosciuto mia nipote Sole, sono orgogliosa di Rebecca e Jaqueline Luna; Heather Parisi a Verissimo chiude il 'caso Cuccarini': L'ho scoperta io, tra noi mai problemi; Heather Parisi e la bulimia: Sono arrivata a pesare 42 chili; Heather Parisi e la bulimia: «Sono arrivata a pesare 42 chili, poi mangiavo 12 Girelle al giorno. Il rapporto con mia figlia Jacqueline?....

“Sono arrivata in Italia e sono stata violentata. Soffrivo di bulimia, mangiavo tantissimo e poi vomitavo: sono arrivata a pesare 42 chili”. Le confessioni di Heather ... - L’ex showgirl racconta per la prima volta in modo diretto la violenza subita, i disturbi alimentari e le ferite familiari “Sono arrivata in Italia e sono stata violentata. ilfattoquotidiano.it