Il Marvel Cinematic Universe sta avendo difficoltà a lasciarsi alle spalle il passato. Sebbene l’idea originale fosse quella di rendere Kang il grande cattivo della saga del Multiverso, ciò non ha funzionato per vari motivi. L’unico modo in cui i vertici dei Marvel Studios potevano salvare la situazione era quello di trovare un sostituto sicuro. La scelta è caduta su Doctor Doom, uno dei più antichi e grandi cattivi della Marvel, e invece di scegliere un volto sconosciuto per interpretarlo, è stato scelto l’ex attore di Iron Man Robert Downey Jr. Tutto sembra indicare che la scelta funzionerà in Avengers: Doomsday, dato il grande clamore che circonda l’arrivo di Doom. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - 5 X-Men che potrebbero diventare il nuovo “Iron Man” nella saga dei mutanti del MCU