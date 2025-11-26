Caino e Abele al Teatro Camploy

Veronasera.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo “Caino e Abele” arriva a Verona domenica 30 novembre con la collaborazione di BamBam Teatro ed è una produzione della compagnia RODISIOTAK Theater Liechtenstein in sinergia con il Festival “Resistere e Creare” di Genova e “Fuori Luogo Auditorium Dialma Ruggie” di La Spezia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

caino abele teatro camployCaino è Abele: la silloge poetica di Tyna Maria fa tappa a Novoli il 27 novembre - Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 19, nella parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, in piazza Aldo Moro a Novoli, per il Simposio della ... Scrive corrieresalentino.it

’Caino e Abele’: arriva il musical - ’Caino e Abele’: arriva il musical Il musical "Caino e Abele" torna in una versione rinnovata per il suo cinquantesimo anniversario, diretto da Ariele Vincenti e con un cast di talento. Riporta ilrestodelcarlino.it

"Caino e Abele" in versione musical - Diretto dal regista Ariele Vincenti, noto per “Forza Venite Gente”, lo ... Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Caino Abele Teatro Camploy