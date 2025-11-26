Caino e Abele al Teatro Camploy

Lo spettacolo “Caino e Abele” arriva a Verona domenica 30 novembre con la collaborazione di BamBam Teatro ed è una produzione della compagnia RODISIOTAK Theater Liechtenstein in sinergia con il Festival “Resistere e Creare” di Genova e “Fuori Luogo Auditorium Dialma Ruggie” di La Spezia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondisci con queste news

«"Caino e Abele si ritrovano millenni dopo l’Eden. 'Come stai?' chiede Abele a Caino. 'Non ricordi che ti ho ucciso?' gli risponde questi. 'No' replica il primo 'ma ricordo che sei mio fratello'.". A mio giudizio, nessuna storia riassume meglio di questa in cosa cons - facebook.com Vai su Facebook

Non solo Carlo e Andrea: da Caino e Abele agli Oasis, i litigi tra fratelli più famosi della storia Vai su X

Caino è Abele: la silloge poetica di Tyna Maria fa tappa a Novoli il 27 novembre - Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 19, nella parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, in piazza Aldo Moro a Novoli, per il Simposio della ... Scrive corrieresalentino.it

’Caino e Abele’: arriva il musical - ’Caino e Abele’: arriva il musical Il musical "Caino e Abele" torna in una versione rinnovata per il suo cinquantesimo anniversario, diretto da Ariele Vincenti e con un cast di talento. Riporta ilrestodelcarlino.it

"Caino e Abele" in versione musical - Diretto dal regista Ariele Vincenti, noto per “Forza Venite Gente”, lo ... Riporta ilgiorno.it