Il Cesena non sa più difendersi Subiti 12 gol solo nelle ultime 5 gare

Il Cesena ha subito 12 reti nelle ultime cinque partite, un record negativo che mette in evidenza le difficoltà difensive della squadra. La difesa bianconera sembra smarrita e incapace di resistere agli attacchi degli avversari, con un calo evidente di concentrazione e solidità. In particolare, nelle ultime uscite, sono stati segnati in media più di due gol a partita, lasciando molte preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Tracollo difensivo bianconero: cinque partite, dodici gol presi, nessuno ha fatto peggio del Cesena nello stesso arco di tempo. Ci si avvicina il Mantova con 11 reti al passivo, ma ad esempio anche il Pescara, fanalino di coda ha fatto meglio (9), numeri lontanissimi da chi viaggia con medie che fanno luccicare gli occhi. Per intenderci portieri di Modena, Catanzaro e del Sudtirol dell’ex Fabrizio Castori, nelle ultime cinque uscite si sono inchinati appena due volte a raccogliere la sfera in fondo al sacco. Cinque gare in cui si è inserita anche una vittoria, quella contro il Pescara del 6 febbraio, l’unica in mezzo ad un poker di cadute e che ha registrato un clean sheet che mancava da oltre due mesi, dal derby contro il Modena del 28 novembre alla 14ª di andata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

