Il Ballo del Doge è un’opera d’arte in continua evoluzione

Il Ballo del Doge, evento iconico del Carnevale di Venezia, si svolge ogni anno e attira personaggi di ogni epoca. Quest’anno, Cleopatra ha scambiato un sorriso con Mata Hari, mentre Casanova versa vino a Goldoni di fronte a un pubblico di appassionati. Sul palcoscenico di questa festa, le figure storiche si incontrano in un’atmosfera di festa e sorpresa. Un dettaglio che rende speciale l’evento è il costume curato nei minimi particolari, che permette di immergersi completamente nell’atmosfera veneziana.

Cleopatra sorride a Mata Hari, mentre Casanova versa un calice di vino a Goldoni. Al Ballo del Doge, l’evento più esclusivo del Carnevale di Venezia, avvengono incontri che superano il tempo. Il Carnevale è da sempre una componente strutturale dell’identità veneziana, uno spazio in cui la città costruisce immaginari e mette in scena sé stessa. Nelle botteghe artigiane in cui si realizzano maschere, si confezionano costumi e si lavorano i tessuti, si conserva un sistema di competenze che ha contribuito nel tempo a definire l’immagine pubblica del luogo. Questo patrimonio di tecniche e conoscenze non appartiene soltanto alla tradizione, ma orienta ancora oggi la percezione di Venezia a livello mondiale, e ne sostiene una parte rilevante dell’economia culturale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Ballo del Doge è un’opera d’arte in continua evoluzione Battiato tra arte e suono: l’evoluzione di un genio alla prova del Maxxi Franco Battiato torna a vivere con una mostra al MAXXI di Roma. Credito d’imposta investimenti, Coldiretti: «Il quadro è in continua evoluzione» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale di Venezia, il ballo del Doge nel giorno di San Valentino; Venezia, al Carnevale le immagini dello spettacolare ballo del Doge; MoreAmore al Ballo del Doge; Carnevale, ballo del Doge dedicato all'amore. Emma Thompson, l'attrice premio Oscar in abito argenteo realizzato da Antonia Sautter:... Carnevale, ballo del Doge dedicato all'amore. Emma Thompson, l'attrice premio Oscar in abito argenteo realizzato da Antonia Sautter: «Che meraviglia»VENEZIA - Un Ballo del Doge che si è lasciato contaminare dalla coincidenza con la festa di San Valentino, a partire dal titolo moreAmore di ... ilgazzettino.it All We Need is #MOREAMORE! La 33° edizione de Il Ballo del Doge, mette in scena tutte le sfumature dell’amore, a cominciare dalla inesauribile passione per la città di ...Tutto pronto (compresi i dettagli top secret!) per l’appuntamento con la festa più attesa del Carnevale Veneziano: Il Ballo del Doge. La XXXIII edizione del Gala Show ideato e diretto da Antonia Saut ... liquidarte.it Carnevale di Venezia, dedicato a San Valentino il tradizionale Ballo del Doge. La 33esima edizione non poteva non associarsi alla romantica coincidenza #ANSA x.com ANSA.it. . Carnevale di Venezia, dedicato a San Valentino il tradizionale Ballo del Doge. La 33esima edizione non poteva non associarsi alla romantica coincidenza #ANSA - facebook.com facebook