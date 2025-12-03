Continassa Juve | vittoria con l’Udinese in Coppa Italia ma si ferma Gatti Lesione al menisco per il difensore che dovrà operarsi
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve ha superato 2-0 l’Udinese, staccando il pass per i quarti di Coppa Italia. Nota negativa della serata, si è fermato Gatti, che dovrà operarsi (stop di oltre un mese). Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
