Dal MALE NECESSARIO di Fedez&Masini agli Animali notturni di Malika Ayane | tutti i titoli delle canzoni di Sanremo

Ecco i titoli delle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo, annunciati da Carlo Conti. Tra brani di artisti noti e nuove proposte, si prospetta un'edizione ricca di emozioni e varietà musicali, con titoli che spaziano tra temi profondi e sonorità innovative. Un'anticipazione che fa crescere l'attesa per l'inizio della prestigiosa kermesse canora.

In attesa di sentirle in gara, Carlo Conti ha dato tutti i titoli delle canzoni del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha fatto durante “Sarà Sanremo” su Raiuno, ossia la finalissima di Sanremo Giovani che ha condotto con Gianluca Gazzoli e che ha incoronato i due vincitori che si uniranno ai due di Area Sanremo nel cast definitivo della settantaseiesima edizione. Intanto c’è una curiosità che conferma una tendenza in corso da qualche anno nel mondo pop. Certi titoli sono tutti maiuscoli o tutti minuscoli, un modo strampalato per distinguersi ma tantè. Quindi partiamo dai tutti maiuscoli. Dargen D’Amico con AI AI, Fedez e Masini con MALE NECESSARIO, J-AX con ITALIA STARTER PACK, Patty Pravo con OPERA, Raf con ORA E PER SEMPRE, Samurai Jay con OSSESSIONE, Sayf con MI PIACI TANTO, Levante con SEI TU e Tredici Pietro con UOMO CHE CADE. Ilgiornale.it

