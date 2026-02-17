I tatuaggi sono davvero rischiosi? La dermatologa risponde alla domanda della nostra lettrice indecisa se tatuarsi o meno

La dermatologa spiega che i tatuaggi comportano alcuni rischi concreti e che è importante essere consapevoli delle possibili conseguenze prima di decidere di farne uno. La decisione di tatuarsi può portare a problemi di infezioni o reazioni allergiche, specie se la pelle non viene trattata correttamente. La dottoressa sottolinea che, recentemente, si è deciso di rendere obbligatoria la firma di un consenso informato, per garantire che chi si sottopone al tatuaggio conosca bene i rischi associati.

I tatuaggi sono davvero così rischiosi? Ho letto che a breve, chiunque voglia tatuarsi dovrà firmare un consenso informato. Desidero tanto farmi scrivere per sempre sulla pelle il nome del mio nipotino appena nato, eppure questa allerta mi crea perplessità e quasi mi fa desistere. Quali sono i pericoli in cui potrei incorrere? Maria

Risponde la professoressa Pucci Romano. Pucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

