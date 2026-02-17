I consigli della postale | Non aprire link
La Polizia postale avverte: molti cittadini ricevono messaggi sospetti con link che non devono aprire. La causa è l’aumento di truffe online che sfruttano le comunicazioni tramite messaggi. Un esempio recente è un messaggio che sembra provenire dalla propria banca, chiedendo di cliccare su un link per aggiornare i dati. La Polizia consiglia di non aprire mai i link provenienti da fonti sconosciute e di verificare sempre l’autenticità dei messaggi.
Come difendersi da questo incalzare crescente di messaggi truffa? La Polizia postale (nella foto Ansa di repertorio) risponde sul sito www.commissariatodips.itindex.html. La truffa della ballerina. "Il testo invita a votare una presunta bambina impegnata in un concorso di danza e contiene una foto e un link. Il collegamento rimanda a una pagina che richiede l’inserimento del proprio numero di telefono e di un codice ricevuto via SMS. Inserendo questi dati, i truffatori ottengono il controllo dell’ account WhatsApp della vittima". "Una volta impossessatisi dell’account, i criminali contattano i familiari e gli amici della vittima chiedendo denaro, fingendo urgenze o situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nuova truffa corre su WhatsApp, come difendersi dalla "ballerina": i consigli della polizia postale
Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp, e questa volta si chiama “ballerina”.
Come aprire un conto BancoPosta online e in ufficio postale: il costo
Aprire un conto BancoPosta, sia online che in ufficio postale, è semplice e veloce.
13/2/26. I consigli della Polizia Postale per evitare di perdere il controllo del proprio profilo e mettere a rischio i propri contatti Tre regole d'oro: 1 - Non cliccare mai sui link: 2 - Attivare l'autenticazione a due fattori: 3 - Verificare le sessioni attive (v.FB) x.com