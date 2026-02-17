Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Per anni il pubblico si è chiesto che fine avesse fatto uno dei volti più riconoscibili de I Cesaroni. Nessun addio ufficiale, nessuna polemica: solo un silenzio progressivo che aveva alimentato curiosità e domande. Oggi la verità è emersa con chiarezza grazie al racconto diretto della protagonista. Si tratta di Barbara Tabita, attrice che nella fiction interpretava Olga Di Stefano. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - I Cesaroni, l’attrice scomparsa dalle scene: la verità sulla malattia e la rinascita

Famosa attrice dei Cesaroni scomparsa nel nulla, la verità è che era molto malata: ecco chi è, il raccontoL’attrice protagonista di I Cesaroni, scomparsa nel nulla, aveva da tempo problemi di salute e ha combattuto una malattia difficile da affrontare.

Stefano De Martino, la verità sulla malattia del padre: “Si è aggravata, non parlava più”Recentemente, Stefano De Martino ha condiviso aggiornamenti sulla salute del padre, Enrico De Martino, la cui condizione si è aggravata, portandolo a perdere la capacità di parlare.

