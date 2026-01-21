Stefano De Martino la verità sulla malattia del padre | Si è aggravata non parlava più

Recentemente, Stefano De Martino ha condiviso aggiornamenti sulla salute del padre, Enrico De Martino, la cui condizione si è aggravata, portandolo a perdere la capacità di parlare. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo e nella comunità di Torre Annunziata, che si è unita nel cordoglio per l’ultimo saluto a Enrico. Questo evento evidenzia l’importanza di un rapporto familiare forte e di un sostegno condiviso in momenti difficili.

Il mondo dello spettacolo e la comunità di Torre Annunziata si sono stretti attorno alla famiglia De Martino per l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre del celebre conduttore Stefano. L’uomo è scomparso all’età di 61 anni il 19 gennaio 2026, lasciando un vuoto profondo non solo nei suoi cari, ma anche in chi lo ha conosciuto durante il suo percorso umano e professionale. La notizia della sua morte ha colpito profondamente l’opinione pubblica, specialmente per il legame speciale che Enrico aveva con il figlio, spesso citato con orgoglio e commozione durante le trasmissioni televisive. La cerimonia funebre ha visto una partecipazione sentita, segnata dal dolore ma anche dal ricordo di un uomo che ha saputo affrontare la malattia con dignità, circondato dall’affetto di una vita intera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Terribile tragedia per Stefano De Martino, suo padre è morto a 61 anni: che malattia aveva?Stefano De Martino ha recentemente affrontato una perdita significativa con la scomparsa del padre, Enrico, avvenuta all’età di 61 anni.

