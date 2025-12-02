CUPRA Raval | in arrivo una nuova compatta elettrica urbana
(Adnkronos) – La CUPRA Raval rappresenta un passaggio strategico per il marchio: una compatta elettrica progettata per esprimere carattere, sportività e un approccio anticonvenzionale alla mobilità. Il modello, atteso nel 2026, è stato testato in versione pre-serie su un percorso dedicato, mostrando un comportamento dinamico sorprendente per un’auto urbana di soli 4 metri. Agilità, abitacolo . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
In vista del suo lancio nel 2026, la CUPRA Raval arriva su strada in versione pre-serie, dando uno scorcio della prossima auto urbana elettrica del marchio La CUPRA Raval segna l’inizio di una nuova era per il marchio. Basata sulla nuova piattaforma MEB+ - facebook.com Vai su Facebook
10 NOVITÀ ELETTRICHE tra le più attese del 2026. Con tante citycar, finalmente: si parte con la Twingo, poi la Smart #2, la nuova #Spring, la @CUPRA Raval, la @VW ID.Polo...E dulcis in fundo arrivo anche la prima #Ferrari EV vaielettrico.it/10-novita-elet Vai su X
CUPRA Raval: in arrivo una nuova compatta elettrica urbana - La CUPRA Raval rappresenta un passaggio strategico per il marchio: una compatta elettrica progettata per esprimere carattere, sportività e un approccio anticonvenzionale alla mobilità. Da msn.com
Cupra Raval, l’elettrica compatta si svela nei dettagli - Cupra Raval debutta con design grintoso, piattaforma MEB+, fino a 226 CV e autonomia fino a 450 km, con prezzo da 26. Scrive virgilio.it
Cupra Raval, l’auto elettrica da 26.000 euro arriva nel 2026 - 000 euro, 4 metri di lunghezza e autonomia di circa 400 km ... Da missionline.it
Cupra Raval, la nuova elettrica inizia a rivelarsi - Basata sulla piattaforma MEB+ aggiornata del Gruppo Volkswagen, il debutto di Cupra Raval è atteso all'inizio del 2026 ... Da formulapassion.it
Cupra Raval, la compatta elettrica che apre la strada alla futura gamma urban EV – FOTO - serie forte di piattaforma MEB+, assetto sportivo e 3 varianti, anticipando il lancio della nuova famiglia elettrica del 2026 ... Da ilfattoquotidiano.it
Nuova CUPRA Raval: l'elettrica ribelle da 166 kW - Compatta, elettrica e cattiva: con la versione VZ Extreme da 166 kW il brand spagnolo punta a democratizzare l'emozione. Da affaritaliani.it