Hudson Williams, famoso per il suo ruolo in Heated Rivalry, ha dichiarato che desidera che le donne continuino a essere sexy. La sua affermazione è arrivata dopo aver visto alcune sue fan condividere foto audaci sui social media, spingendolo a sottolineare quanto sia importante sentirsi sicure e attraenti.

Da quando Heated Rivalry ha catapultato Hudson Williams nelle alte sfere della celebrità, mi sono convinto che le sue 24 ore debbano essere più lunghe delle mie 24 ore. Sono passati poco meno di due mesi dal finale dello show e, in questo lasso di tempo, l’attore canadese ha presentato ai Golden Globes, incontrato leader mondiali, partecipato a due settimane della moda (oltre ad aver organizzato una festa pazzesca), portato la torcia olimpica e rilasciato più interviste di quante ne possa contare su due mani. Forse perfino tre. Nel frattempo, i fan hanno speculato su come avrebbe affrontato quella che è diventata una metrica sempre più astuta del fama-o-metro per le stelle emergenti: quale brand di moda di lusso avrebbe ufficialmente stretto per primo una partnership con Williams? Per esempio, il suo co-protagonista di Heated Rivalry, Connor Storrie, ha recentemente firmato un accordo esclusivo con Saint Laurent. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hudson Williams vuole che restiate sexy

Hudson Williams, la scalata incredibile dell’ex cameriere che oggi domina HollywoodHudson Williams, un ex cameriere di un ristorante di Los Angeles, ha fatto un salto incredibile nel mondo dello spettacolo.

Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams scherzano sul pubblico che li ha visti nudi nella serieDurante i Golden Globes 2026, Connor Storrie e Hudson Williams hanno scherzato sulle scene hot della serie

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.