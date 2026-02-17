A causa dell'aumento degli investimenti nel settore alberghiero italiano, alcune località si confermano come le più gettonate. Tra queste, spicca Forte dei Marmi, che attira molti fondi grazie alla sua fama tra i turisti di fascia alta. In questa zona, i nuovi hotel di lusso aprono spesso con ristrutturazioni di edifici storici, portando un flusso di capitale considerevole.

Crescono gli investimenti nel settore alberghiero italiano ma si concentrano in poche località e nel settore del lusso. E Forte dei Marmi è tra le realtà che hanno registrato un’impennata. Nel 2025 in Italia gli investimenti hanno superato i 2,5 miliardi di euro con un’accelerazione del 19% rispetto all’anno precedente secondo i risultati dell’ EY Italy Hotel investment report. Un valore del 35% superiore alla media dell’ultimo decennio che segna il livello più elevato dall’inizio degli anni 2020. A correre Roma che si conferma la destinazione più ambita del 2025 con 630 milioni di euro, che pesano per un quarto del totale, seguita da Milano (16%) e Venezia (10%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hotel, Forte tra le località con più investimenti

L’Italia si conferma come una delle mete preferite per le vacanze al mare in Europa.

L’Italia si conferma il mercato più attrattivo d’Europa nel settore degli hotel di lusso, emergendo come nuova capitale degli investimenti nell’ospitalità di alta gamma.

Victor Harbour Property Investment 2026 | Hotspotting Spotlight On

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.