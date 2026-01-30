Disagio sociale in crescita 5.112 persone in carico dai servizi sociali | Obiettivo è ridurre il rischio di eventi critici

In Italia il disagio sociale aumenta di giorno in giorno. Attualmente, sono oltre 5.100 le persone seguite dai servizi sociali a causa di problemi economici e sociali. Le autorità si concentrano sull’obiettivo di ridurre i rischi di crisi e di eventi critici, ma i dati confermano che la situazione si fa sempre più complessa. La richiesta di aiuto cresce e le risposte delle istituzioni devono essere rapide e concrete.

"Le situazioni seguite dai servizi sociali sono per loro natura multifattoriali, caratterizzate da elevata imprevedibilità, e non consentono letture semplicistiche o automatismi nell’attribuzione delle responsabilità" “Occorre partire da un dato ormai incontestabile: il disagio sociale è in costante crescita. A certificarlo non sono solo le percezioni diffuse, ma anche i numeri ufficiali. Le più recenti analisi Istat e i report periodici della Caritas, utilizzati come strumenti di lettura a livello nazionale, restituiscono un quadro preoccupante: in Italia, compreso il nostro territorio, cresce la povertà, aumentano le famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, con un numero sempre maggiore di minori coinvolti, e si allarga la platea dei cosiddetti working poor, persone cioè che pur lavorando non riescono a sostenere un’esistenza dignitosa”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

