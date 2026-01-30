Disagio sociale in crescita 5.112 persone in carico dai servizi sociali | Obiettivo è ridurre il rischio di eventi critici
In Italia il disagio sociale aumenta di giorno in giorno. Attualmente, sono oltre 5.100 le persone seguite dai servizi sociali a causa di problemi economici e sociali. Le autorità si concentrano sull’obiettivo di ridurre i rischi di crisi e di eventi critici, ma i dati confermano che la situazione si fa sempre più complessa. La richiesta di aiuto cresce e le risposte delle istituzioni devono essere rapide e concrete.
"Le situazioni seguite dai servizi sociali sono per loro natura multifattoriali, caratterizzate da elevata imprevedibilità, e non consentono letture semplicistiche o automatismi nell’attribuzione delle responsabilità" “Occorre partire da un dato ormai incontestabile: il disagio sociale è in costante crescita. A certificarlo non sono solo le percezioni diffuse, ma anche i numeri ufficiali. Le più recenti analisi Istat e i report periodici della Caritas, utilizzati come strumenti di lettura a livello nazionale, restituiscono un quadro preoccupante: in Italia, compreso il nostro territorio, cresce la povertà, aumentano le famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, con un numero sempre maggiore di minori coinvolti, e si allarga la platea dei cosiddetti working poor, persone cioè che pur lavorando non riescono a sostenere un’esistenza dignitosa”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Disagio Sociale
Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali: “C’è rischio di grave emarginazione sociale”
Famiglia nel bosco a Chieti, cosa scrivevano a luglio i servizi sociali: “Disagio abitativo e isolamento”
Ultime notizie su Disagio Sociale
Argomenti discussi: Carcere e povertà in Italia: un decennio di crescita parallela (2014-2024); Coesione sociale a Piacenza: integrazione, fuga dei cervelli e disagio giovanile le sfide da vincere; Emergenza sicurezza, economia e disagio sociale: un sistema sotto pressione; Non possiamo restare a guardare: le ferite sociali delle periferie - In Terris.
A Rimini aumentano i laureati: dati in crescita nella provinciaL’analisi dei 27 comuni della provincia mostra un territorio in movimento, con una crescita diffusa e trasversale del numero di residenti laureati. Dalla costa all’entroterra, quasi tutti i comuni ... altarimini.it
Disagio mentale, boom di casi tra i minoriIl disagio mentale nei minori è in crescita ormai da diversi anni e ha raggiunto numeri senza precedenti in ... msn.com
“Le sanzioni sono una delle ragioni principali per le quali l’economica iraniana è crollata. L’obiettivo delle sanzioni è quello di creare un disagio sociale che possa portare la popolazione a ribellarsi. Oggi la vita quotidiana in #Iran è molto difficile”, dice Maziyar x.com
ACI BONACCORSI ALLARME SICUREZZA STRADALE E DISAGIO SOCIALE: MILLE AUTO SENZA ASSICURAZIONE IN UNA SETTIMANA. (redazione) I dati emersi dal sistema di videosorveglianza e dai varchi elettronici posti agli ingressi di Aci Bonaccorsi f - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.